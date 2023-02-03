Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго февраля понизилась на 2,27 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,14 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,26 доллара – до 82,26 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,27 доллара, составив 43,94 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, второго февраля понизилась на 2,24 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,74 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на третьего февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.