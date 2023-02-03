ЕС, Азербайджан и страны-партнеры работают для обеспечения энергетической безопасности - Кадри Симсон

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС), Азербайджан и страны-партнеры работают для обеспечения энергетической безопасности и стабильности рынка.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала комиссар Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон выступая на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

По ее словам, сегодняшние дискуссии проходят в контексте глобальных изменений на энергетических рынках.

"Глобальный рост находится под угрозой. Энергетическая безопасность – это первый вопрос, о котором мы думаем. По этой причине сегодняшние заседания Консультативных советов считаются важными. Это показывает, что Европейский Союз, Азербайджан и страны-партнеры работают вместе для обеспечения энергетической безопасности и стабильности рынка", - сказала она.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.