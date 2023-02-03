SOCAR и Romgaz подписали соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию

БАКУ/Trend/ - 3 февраля 2023 года в рамках заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и румынская Romgaz S.A. подписали Соглашение о транспортировке газа из Азербайджана в Румынию в объеме до одного миллиарда кубометров в 2023-2024 годах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Как отмечается, данное соглашение является продолжением подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 9 октября и 16 декабря 2022 года документов.

"Документы, обеспечивающие формирование договорно-правовой базы отношений в сфере энергетики между двумя странами, расширят географию экспорта азербайджанского газа, внесут важный вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между странами, а также в обеспечение энергетической безопасности Европы и реализацию стратегии зеленой энергии", - говорится в сообщении SOCAR.

Отметим, что с января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа.