Азербайджанский газ сыграет важную роль для энергобезопасности Центральной Европы - Петер Сиярто

БАКУ /Trend/ - Увеличение добычи природного газа в Азербайджане может сыграть важную роль для энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто, выступая на министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

«Азербайджан приобретает еще большее значение для Европы на фоне острого энергетического кризиса. Увеличение объемов добычи природного газа на Южном Кавказе является наиболее благоприятным вариантом диверсификации в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Увеличение добычи природного газа в Азербайджане может сыграть важную роль для энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы, но для этого необходимо развитие инфраструктуры в регионе, что требует поддержки ЕС», - сказал он.

По словам Сиярто, Венгрия надеется, что поставки азербайджанского газа в страну начнутся как можно скорее, что внесет свой вклад в энергетическую безопасность Венгрии.

Отметим, что Южный газовый коридор начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

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