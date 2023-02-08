Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого февраля повысилась на 2,74 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,34 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,75 доллара – до 83,57 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,7 доллара, составив 45,66 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого февраля повысилась на 2,51 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,11 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на восьмое февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.