Нефть незначительно дешевеет

Мировые цены на нефть в пятницу утром несколько опускаются, в то же время с начала недели цены могут продемонстрировать рост за счёт восстановления спроса. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 84,3 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 77,77 доллара.

При этом с начала недели котировки могут продемонстрировать рост примерно на 5%, на ожиданиях восстановления спроса, в основном из Китая. Эта страна — крупный покупатель нефти, и более позитивные прогнозы после ослабления ковидного карантина позитивно отражаются на перспективах глобальных покупок нефти.

"Рынок наблюдает восстановление спроса… Нефть продолжит дорожать, если опасения рецессии ослабнут", — сказала агентству Блумберг аналитик CITIC Futures Co. Гуй Ченьси (Gui Chenxi).