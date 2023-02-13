Генсек ОПЕК аль-Гайс: нефтяной отрасли нужны инвестиции на $500 млрд в год

Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей, а климатическую повестку сделать «более сбалансированной и справедливой». Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Bloomberg.

По его словам, важно, чтобы стороны, участвующие в переговорах по климатическому вопросу, сделали паузу на мгновение и посмотрели на общую картину.

Аль-Гайс подчеркнул, что энергетический переход должен быть упорядоченным, инклюзивным и отвечать на запросы безопасности для всех.