Назван показатель экспорта нефтепродуктов Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным, в январе 2023 года Азербайджан экспортировал 2,1 миллиона тонн нефти, или 77 процентов добытой в стране (2,7 млн тонн) нефти.

Об этом, как сообщает Trend, написал в понедельник в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что объем добычи газа вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Кроме того, мы экспортировали 2,2 миллиарда кубометров газа, или 52,3 процента от общего объема (4,2 миллиарда кубометров) произведенного в стране газа", - отметил министр.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила - 32,6 миллиона тонн, а добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, это - 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) произведенного в стране голубого топлива