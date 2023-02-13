Нефть дешевеет на один процент

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются примерно на 1% вследствие глобальных экономических рисков экономики и коррекционной динамики. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,02%, до 85,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,14%, до 78,81 доллара.

"Замедление мирового (экономического) роста будет беспокоить инвесторов в 2023 году, и задача состоит в том, чтобы сбалансировать это восстановлением в Китае", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

"Мы наблюдаем некоторую фиксацию прибыли после динамики прошлой недели", — добавил он.

За прошлую неделю нефтяные цены выросли примерно на 8%. Этому, в частности, способствовало заявление вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте в России.

Паттерсон также отмечает, что к середине года рынок может стать более дефицитным, что должно подтолкнуть нефтяные цены к уровню в 100 долларов за баррель.