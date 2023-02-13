Министр энергетики Азербайджана назвал объем экспорта газа в Европу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2023 года экспортировал в Европу один миллиард кубометров газа.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

В публикации говорится, что экспорт газа в Турцию составил 0,9 миллиарда, в Грузию - 0,3 миллиарда кубометров.

Шахбазов отметил, что экспорт газа в отчетном периоде вырос на 12 процентов по сравнению с 2022 годом.

Объем экспорта газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию в 2023 году составил 0,5 миллиарда кубометров

Отметим, что в целом в 2022 году Азербайджан экспортировал 22,3 миллиарда кубометров газа.