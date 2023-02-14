Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2023 года увеличил производство электроэнергии.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в отчетный месяц было произведено на 7,7 процента больше электроэнергии чем за аналогичный период 2022 года.

"Производство электроэнергии в январе составило 2,756 миллиарда кВтч. На долю экспорта пришлись 512,6 миллиона кВтч электроэнергии, а импорта - 10,8 миллиона кВтч", - написал министр.

Напомним, что в январе 2022 года суммарная выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,556 миллиарда кВтч.