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Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

Энергетика Материалы 14 февраля 2023 09:36 (UTC +04:00)
Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе 2023 года увеличил производство электроэнергии.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что в отчетный месяц было произведено на 7,7 процента больше электроэнергии чем за аналогичный период 2022 года.

"Производство электроэнергии в январе составило 2,756 миллиарда кВтч. На долю экспорта пришлись 512,6 миллиона кВтч электроэнергии, а импорта - 10,8 миллиона кВтч", - написал министр.

Напомним, что в январе 2022 года суммарная выработка электроэнергии в Азербайджане составила 2,556 миллиарда кВтч.

Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов
Азербайджан увеличил производство электроэнергии - Парвиз Шахбазов
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