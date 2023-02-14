Назван объем выработанной электроэнергии ТЭС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе 2023 года производство электроэнергии тепловыми электростанциями (ТЭС) Азербайджана составило почти 2,665 миллиарда кВтч.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации министра говорится, что возобновляемыми источниками энергии было произведено 190,3 миллиона кВтч электроэнергии.

Отметим, что в отчетный период 2023 года производство электроэнергии выросло на 8,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. В январе 2022 года ТЭС Азербайджана выработали 2,45 миллиарда кВтч электроэнергии.

В целом, в январе 2023 года Азербайджан увеличил производство электроэнергии на 7,7 процента, или до 2,756 миллиарда кВтч. На долю экспорта пришлись 512,6 миллиона кВтч электроэнергии, а импорта - 10,8 миллиона кВтч электроэнергии.