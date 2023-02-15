Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 февраля понизилась на 0,74 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,7 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,69 доллара – до 86,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,85 доллара, составив 48,31 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 февраля понизилась на 0,97 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,52 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 15 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.