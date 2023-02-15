Нефть дешевеет почти на 1 процент

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются на 0,8%, свидетельствуют данные торгов. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о сильном недельном росте запасов этого сырья в США, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,82% — до 84,88 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,83%, до 78,4 доллара.

По оценке API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 10,5 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста лишь на 0,3 миллиона баррелей.

Официальные данные американского минэнерго по запасам будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что министерство сообщит о росте запасов за неделю лишь на 1,7 миллиона баррелей.

Инвесторы также продолжают оценивать новость о том, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва. В то же время прогнозы спроса на нефть сдерживаются опасениями возможной рецессии из-за того, что мировые ЦБ продолжают повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции.