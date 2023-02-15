Азербайджан играет очень важную роль в энергоснабжении Европы - Карен Донфрид

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет очень важную роль в поставках энергоресурсов в Европу.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Азербайджан играет значимую роль как непосредственно с точки зрения энергоснабжения Украины, так и в более широком смысле - Европы. Я помню, как прошлым летом мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнерами и другими странами пытались продумать, как Европа может выйти из этой зимы, учитывая, что некоторые крупные страны в Европе сильно зависели от российских нефти и газа», — сказала она.

Донфрид отметила, что страны объединились - будь то Азербайджан, играющий свою роль, США с СПГ или Норвегия - для обсуждения возможности увеличения поставок энергии на рынок, чтобы гарантировать, что Европа сможет пережить эту зиму.

«Я знаю, что это было нелегко, цены на энергию были очень высокими, но я действительно думаю, что объединение сил для удовлетворения потребностей в критическое время имело большое значение», — сказала помощник госсекретаря.

Отметим, что в 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 миллиарда кубометров газа, что на 12,3 процента больше, чем в 2021 году. Общий объем экспорта газа из Азербайджана в 2022 году составил 22,3 миллиарда кубометров, что на 18 процентов больше, чем в 2021 году. Поставки газа из Азербайджана в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. Первоначальная мощность Трансадриатического газопровода (TAP), европейского участка коридора, составляет 10 миллиардов кубометров. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия подписали меморандум, предусматривающий увеличение поставок газа из Азербайджана в Европу до 20 миллиардов кубометров к 2027 году.

Мощности для расширения TAP предлагаются посредством регулярных рыночных тестов. По итогам рыночного теста на увеличение мощностей трубопровода, запрошено дополнительно поставлять 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года по декабрь 2028 года, а вторую партию - с октября 2026 года по сентябрь 2033 года. Консорциум TAP подписывает контракты на транспортировку по этим новым долгосрочным мощностям, которые будут доступны в конце 2025 года. Из этого объёма 1 миллиард кубометров придется на Италию, а 200 миллионов кубометров будет поставлено в Албанию.

Следует отметить, что по итогам января 2023 года экспорт газа из Азербайджана в Европу составил один миллиард кубометров. А общий объем экспорта газа в отчетном месяце составил 2,2 миллиарда кубометров, увеличившись на 12 процентов в годовом исчислении.

Twitter: @Lyaman_Zeyn