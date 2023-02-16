Хорватские власти о ходе строительства трубопровода для импорта азербайджанского газа (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Проект Ионического-Адриатического газопровода (IAP) все еще находится на стадии подготовки, сказали эксклюзивно Trend в четверг в министерстве экономики и устойчивого развития Хорватии.

"Вопрос безопасности поставок был важной темой в Энергетическом союзе Европы, но за последние 12 месяцев он стал еще более актуальным из-за войны в Украине. Мы рассматриваем наш проект IAP как одно из потенциальных решений, которое может помочь Южной и Юго-Восточной Европе обеспечить газоснабжение в следующем десятилетии. Проект все еще находится на стадии подготовки", — сказали в министерстве.

Тем не менее, как отметили в ведомстве, IAP — это сложный проект, в котором участвуют 4 страны, и дать какие-либо прогнозы по реализации проекта непросто.

"Проект IAP рассчитывался на поставку 5 миллиардов кубометров газа в год. Но за последние 12 месяцев спрос вырос по всей Европе", - отметили в хорватском министерстве.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Предусматривается, что трубопровод протяженностью 516 километров пройдет через Албанию, Черногорию, Боснию и Герцеговину и завершится в Хорватии. Пропускная способность трубопровода составит пять миллиардов кубических метров газа в год.

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью согласования технических вопросов соединения.

Twitter: @Lyaman_Zeyn