Цены на нефть растут на коррекции и ослаблении доллара

Мировые цены на нефть растут в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Котировки стабилизируются после предыдущего снижения и на фоне удешевления доллара к мировым валютам, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,43% — до 85,75 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 79,05 доллара.

В предыдущие два дня нефть дешевела. Этому способствовали, в частности, данные по запасам сырья в США: в среду после выхода статистики котировки нефти снижались в пределах 1,5%. По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 февраля подскочили на 16,3 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,25%, до 103,66 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными при покупке в другой валюте.