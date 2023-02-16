Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 февраля понизилась на 0,98 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,72 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,98 доллара – до 85,06 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара, составив 47,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 февраля понизилась на 1,03 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,49 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 16 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.