Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 февраля повысилась на 0,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,48 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,65 доллара – до 85,71 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 47,94 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 февраля повысилась на 0,65 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,14 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 17 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.