bp назвала сроки начала добычи нефти на платформе "Центральный Восточный Азери"

БАКУ /Trend/ - Добыча первой нефти на платформе "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" ожидается в первом квартале следующего года.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Trend.

«В связи со строительством платформы ACE мы ожидаем увеличения добычи именно здесь. Уже на 85 процентов завершены работы по строительству платформы ACE и она на стадии установки в море. Также, завершаются работы по строительству верхних модулей платформы. Хочу подчеркнуть, что на ACE будет использоваться самая современная технология и платформа будет практически полностью автоматизированной», - сказал он.

Джонс заявил, что в его строительство были привлечены 5,5 тысячи человек.

«Во втором квартале этого года планируем отправку в море верхних модулей, а начать добычу первой нефти ожидаем в первом квартале следующего года», - добавил он.

Отметим, что проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей в сутки. Платформа ACE будет поддерживать добычу нефти на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на уровне выше 400 000 баррелей в сутки до конца 2020-х годов.

В рамках проекта на участке моря, где глубина составляет около 140 метров, между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери» будет сооружена новая добывающая, буровая и жилая платформа из 48 шахт. Проект также включает в себя новые подводные трубопроводы. Для транспортировки добываемых на платформе нефти и газа на Сангачальский терминал эти линии будут подключены к действующим подводным экспортным трубопроводам АЧГ «Фаза 2». Опорный блок будет сооружен в море на глубине 137 метров.