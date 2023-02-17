bp пробурит три скважины с платформы "Центральный Восточный Азери"

БАКУ /Trend/ - Для добычи нефти bp осуществит бурение трех скважин с платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE) на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Trend.

«Первая скважина будет пробурена до конца этого года. Предварительные результаты будут известны в первом квартале 2024 года и тогда, мы примем решение по дальнейшему бурению», - сказал он.

По словам Гэри Джонса, к середине этого года на море будут отправлены верхние модули платформы ACE.

Отметим, что проект стоимостью шесть миллиардов долларов включает в себя новую морскую платформу и другие установки добывающей мощностью до 100 тысяч баррелей в сутки. Платформа ACE будет поддерживать добычу нефти на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на уровне выше 400 000 баррелей в сутки до конца 2020-х годов.

В рамках проекта на участке моря, где глубина составляет около 140 метров, между платформами «Центральный Азери» и «Восточный Азери» будет сооружена новая добывающая, буровая и жилая платформа из 48 шахт. Проект также включает в себя новые подводные трубопроводы. Для транспортировки добываемых на платформе нефти и газа на Сангачальский терминал эти линии будут подключены к действующим подводным экспортным трубопроводам АЧГ «Фаза 2». Опорный блок будет сооружен в море на глубине 137 метров.