В этом году bp не планирует техобслуживания на месторождениях в Азербайджане - Гэри Джонс

БАКУ /Trend/ - bp в этом году не планирует приостановку работ платформ на месторождениях в Азербайджане с целью технического обслуживания.

Об этом сказал в пятницу региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе брифинга, посвященного планам bp на будущее, передает Trend.

По его словам, ремонтные работы и обслуживание терминалов, проведеные в 2022 году завершились успешно.

«Мы не видим необходимости в приостановке работ в нынешнем году», - добавил Гэри Джонс.

Отметим, что компания bp является участником крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане. В частности, она выступает оператором проектов разработки блока «Азери-Чираг-Гюнешли» и газоконденсатного месторождения «Шах Дениз».

Также британская компания является участником таких трубопроводных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, работает на таких перспективных структурах, как D230 и «Шафаг-Асиман».