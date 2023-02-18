Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 февраля понизилась на 2,14 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,34 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,3 доллара – до 83,51 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,12 доллара, составив 45,82 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 февраля повысилась на 2,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,08 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 18 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.