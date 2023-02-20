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SOCAR PETROLEUM ввела в эксплуатацию АЗС в Лачине (Дополнено)

Энергетика Материалы 20 февраля 2023 12:40 (UTC +04:00)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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Добавлены подробности (первая версия опубликована 20 февраля 2023 года в 12:00)

БАКУ /Trend/ - SOCAR PETROLEUM ввела в эксплуатацию АЗС в Лачине

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, АЗС модульного типа предназначены для автотранспортных средств, использующих дорогу Лачин-Шуша. На АЗС установлены две топливораздаточные колонки и будет осуществляться продажа бензина марки "АИ-92" и дизтоплива.

Кроме того отмечается, что в Лачине начата установка оборудования для зарядки электромобилей на АЗС модульного типа.

Напомним, что в настоящее время АЗС под брендом SOCAR работают в Шуше, Агдаме, Губадлинском (село Эйвазлы) и Ходжавендском (поселок Гадрут) районах.

Таким образом, количество заправок ЗАО “SOCAR PETROLEUM”, введенных в эксплуатацию в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, достигло пяти, а в целом на территории страны - 45 АЗС.

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