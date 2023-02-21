Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 20 февраля понизилась на 0,15 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,19 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник в нефтегазовом секторе страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,15 доллара – до 83,36 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,64 доллара, составив 46,46 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 20 февраля повысилась на 0,26 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,34 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 21 февраля 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.