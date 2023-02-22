Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США

Мировые цены на нефть в среду утром умеренно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы спроса, ожидая сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% — до 82,84 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 76,16 доллара.

Одним из главных факторов для нефтяных трейдеров остаются перспективы спроса. В частности, рынки в среду ждут публикации протокола февральского заседания ФРС. Документ может содержать подсказки о дальнейших планах регулятора по монетарной политике на фоне по-прежнему высокой инфляции.

В прошлом году ФРС поднимала ставку семь раз. В текущем ставка была повышена в феврале, и в марте рынки ждут нового повышения. Жесткая политика регулятора усиливает опасения рецессии, что влияет на прогнозы нефтяного спроса.

"Ожидания более "ястребиных" действий ФРС продолжают расти, что оказывает сильное давление на рынок нефти. Но рынок, вероятно, претерпит заметный дефицит во втором полугодии, в результате цены могут выйти за пределы текущего диапазона", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).