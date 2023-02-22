В SOCAR Türkiye произведено новое кадровое назначение (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22 февраля 2023 года в 09:24)

БАКУ /Trend/ - В SOCAR Türkiye произведено кадровое назначение.

Как сообщили в среду Trend в компании, главный финансовый директор (CFO) подразделения нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса SOCAR Türkiyə Эльчин Ибадов назначен исполняющим обязанности генерального директора компании.

Отметим, что Эльчин Ибадов после окончания Университета Иллинойса в Чикаго в 2002 году начал свою трудовую деятельность в качестве специалиста-исследователя во Всемирном торговом центре в Чикаго.

В период с 2014 по 2019 год Эльчин Ибадов занимал должности финансового директора и главного финансового директора нефтеперерабатывающего завода STAR (NEZ).

Сообщается, что с ноября 2019 года он занимал должность финансового директора в Petkim, а также в подразделении нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса, в которое входят STAR NEZ, “Petkim”, “SOCAR Depolama” и “SOCAR Petrol Ticaret”.

Подчеркивается, что Эльчин Ибадов является автором нескольких учебников по экономике, бухгалтерскому учету, финансам, международным стандартам финансовой отчетности и финансовому аудиту, постоянным членом международных финансовых и аудиторских организаций, таких как ACCA, ACFE и IIA.

"Заур Гахраманов, занимавший с 2016 года должность главного исполнительного директора SOCAR Türkiye, был назначен на должность советника президента SOCAR", - говорится в сообщении.