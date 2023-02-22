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Управляющий директор TAP назвал сроки закачки дополнительных объемов газа (Эксклюзив)

Энергетика Материалы 22 февраля 2023 09:42 (UTC +04:00)
Управляющий директор TAP назвал сроки закачки дополнительных объемов газа (Эксклюзив)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Новые долгосрочные мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) будут доступны в конце 2025 года, сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти.

"По итогам рыночного теста на увеличение мощностей трубопровода, запрошено дополнительно поставлять 1,2 миллиарда кубометров с 2026 года по декабрь 2028 года, а вторую партию - с октября 2026 года по сентябрь 2033 года. Мы подписываем контракты на транспортировку по этим новым долгосрочным мощностям, которые будут доступны в конце 2025 года. Из этого объёма 1 миллиард кубометров придется на долю Италии, а 200 миллионов кубометров будет поставлено в Албанию", — пояснил он.

Лука Скьепатти отметил, что мощности TAP будут удваиваться поэтапно.

«Рыночный тест был начат в 2021 году. Первый этап завершился 22 января, а второй этап мы планируем начать во второй половине года, скорее всего, в период с сентября по октябрь», — добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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