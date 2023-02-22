Министр энергетики назвал объем инвестиций за 27 лет в нефтегазовый сектор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - За 27 лет в нефтегазовый сектор Азербайджана было вложено 89 миллиардов долларов иностранных инвестиций.

Об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия «Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана», передает Trend.

По его словам, одним из главных вкладов Гейдара Алиева в долгосрочную энергетическую политику Азербайджана стало подписание в 1996 году соглашения по газовому месторождению "Шах Дениз".

"Благодаря этому соглашению стало возможным строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и создание Южного газового коридора. Сегодня каждый из этих проектов является важным источником энергетической безопасности, экономического успеха нашей страны и наших партнеров. Хочу подчеркнуть, что в Азербайджане добыто около 569 миллионов тонн нефти, 40,6 миллиона тонн конденсата, около 390 миллиардов кубометров газа на сумму более чем 170 миллиардов долларов. По трубопроводу Баку-Супса было транспортировало 99,4 миллиона тонн нефти. Из общего объема прокачанной по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан нефти - 477,5 миллиона тонн принадлежало Азербайджану, 55,4 миллиона тонн другим странам. За 27 лет в нефтегазовый сектор Азербайджана было вложено 89 миллиардов долларов иностранных инвестиций", - отметил он.

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