Азербайджан и дальше будет расширять энергетические связи между Каспийским и Средиземным морями - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и дальше будет расширять энергетические связи между Каспийским и Средиземным морями в качестве поставщика нефти, между Каспийским и Адриатическим морями в качестве поставщика газа.

Об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия «Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана», передает Trend.

Он отметил, что по Южному газовому коридору в Европу было транспортировано 21 миллиард кубометров газа.

«Для нас, как поставщика зеленой энергии, установление энергетической связи между Каспийским и Черным морями является одним из приоритетов повестки дня зеленой энергии. Проекты, связанные с производством до 25 ГВт зеленой энергии, укрепят позиции нашей страны как поставщика возобновляемой энергии и зеленого водорода в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - отметил он.

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