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Министр энергетики о планах по добыче нефти и газа в Азербайджане на 2023 год

Энергетика Материалы 22 февраля 2023 10:52 (UTC +04:00)
Министр энергетики о планах по добыче нефти и газа в Азербайджане на 2023 год

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В нынешнем году в Азербайджане планируется добыть 33,4 миллиона тонн нефти и 47,2 миллиарда кубометров газа.

Об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия «Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана», передает Trend.

По его словам, на экспорт планируется выделить 24,5 миллиарда кубометров газа.

«Новые энергетические проекты Азербайджана позволят еще больше увеличить объемы экспортируемых нефтепродуктов. Южный газовый коридор имеет большой потенциал в обеспечении энергетической безопасности Европы и планы по увеличению пропускной способности этого коридора будут реализованы», - отметил он.

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