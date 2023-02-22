Европа заинтересована в развитии энергетического сектора Азербайджана - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Европа заинтересована в развитии энергетического сектора Азербайджана.

Об этом сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе мероприятия «Общенациональный лидер Гейдар Алиев является автором независимой энергетической политики Азербайджана», передает Trend.

По его словам, в июне 2022 года между Азербайджаном и ЕС был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству, а в декабре - Меморандум о транспортировке зеленой энергии.

«Мы уверены, что производство чистой энергии и водорода еще больше усилит роль Азербайджана, как поставщика энергоресурсов», - подчеркнул Шахбазов.

Отметим, что 18 июля 2022 года между Азербайджаном и Европейским Союзом подписан «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере». Документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен.

Кроме того, в декабре 2022 года было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.