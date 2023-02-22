Азербайджан имеет огромный потенциал в области производства альтернативной энергии - Джонатан Элкинд

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет огромный потенциал в области производства альтернативной энергии.

Об этом сказал в среду старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джонатан Элкинд в ходе круглого стола по энергетической безопасности и роли Азербайджана, передает Trend.

По его словам, текущий потенциал солнечной и ветряной энергетики Азербайджана в будущем позволит вывести страну к чистому производству электроэнергии.

«Для обеспечения эффективности использования чистой энергии необходимо создать энергетическую сеть по ее транспортировке со странами-соседями. Этот вид энергетики очень перспективный как для Азербайджана, так и его соседей. В ближайшие 20 лет мы станем свидетелями стремительного перехода к чистой энергии», - подчеркнул Элкинд.

Отметим, что согласно данным минэнерго Азербайджана, в 2022 году производство возобновляемой электроэнергии в Азербайджане превысило 1,945 миллиарда кВт/ч. Всего в отчетный период в стране было произведено свыше 28,988 миллиарда кВт/ч электроэнергии (рост на четыре процента). На долю экспорта пришлось более трех миллиардов кВт/ч электроэнергии, а импортировано было 137,1 миллиона кВт/ч электроэнергии.