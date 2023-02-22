Обсуждено сотрудничество между SOCAR и пакистанскими компаниями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа с министром Совета по инвестициям Пакистана Чаудри Саликом Хуссейном и государственным министром по нефти Мусадиком Масудом Маликом.

Как сообщили Trend в среду в SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение взаимными дружескими и братскими отношениями между Азербайджаном и Пакистаном, стратегическим партнерством на высоком уровне, еще раз была отмечена поддержка Пакистаном территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается во всех сферах, в том числе в области энергетики.

В рамках встречи говорилось о долгосрочных стратегических целях SOCAR, была предоставлена информация о региональных и глобальных энергетических проектах. Состоялись обсуждения по нефтегазовому сектору, в частности по торговле нефтепродуктами, развитию газовой инфраструктуры и поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

На встрече также были рассмотрены вопросы возможного сотрудничества между SOCAR и пакистанскими компаниями, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.