Подписаны новые контракты по поставке дополнительных объемов газа по TAP

БАКУ/Trend/ - Подписаны новые контракты по поставке дополнительных объемов газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 2026 года, сказали в пятницу в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Trend.

"После завершения подачи обязывающих предложений 22 января 2023 года консорциум TAP запустил первый этап расширения и принял решение выделить 1,2 миллиарда кубометров дополнительных мощностей в год начиная с 2026 года по долгосрочным контрактам. Соответствующие новые контракты уже подписаны. Предусмотрено добавить одну компрессорную установку мощностью около 15 МВт на существующую компрессорную станцию в Кипои (Греция) и модернизировать там оборудование", —сказали в консорциуме.

В приведенной ниже таблице показано точное распределение пропускной способности:

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Экспорт азербайджанского газа в Европу в 2022 году составил 11,4 миллиарда кубометров. В общей сложности в 2022 году из Азербайджана было экспортировано 22,3 миллиларда кубометров газа.

Ожидается, что в 2023 году общий объем экспорта азербайджанского газа превысит 24 миллиарда кубометров.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn