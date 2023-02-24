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Подписаны новые контракты по поставке дополнительных объемов газа по TAP

Энергетика Материалы 24 февраля 2023 09:17 (UTC +04:00)
Подписаны новые контракты по поставке дополнительных объемов газа по TAP

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Подписаны новые контракты по поставке дополнительных объемов газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) с 2026 года, сказали в пятницу в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Trend.

"После завершения подачи обязывающих предложений 22 января 2023 года консорциум TAP запустил первый этап расширения и принял решение выделить 1,2 миллиарда кубометров дополнительных мощностей в год начиная с 2026 года по долгосрочным контрактам. Соответствующие новые контракты уже подписаны. Предусмотрено добавить одну компрессорную установку мощностью около 15 МВт на существующую компрессорную станцию в Кипои (Греция) и модернизировать там оборудование", —сказали в консорциуме.

В приведенной ниже таблице показано точное распределение пропускной способности:

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

Экспорт азербайджанского газа в Европу в 2022 году составил 11,4 миллиарда кубометров. В общей сложности в 2022 году из Азербайджана было экспортировано 22,3 миллиларда кубометров газа.

Ожидается, что в 2023 году общий объем экспорта азербайджанского газа превысит 24 миллиарда кубометров.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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