Энергетический узел "Джебраил" откроет доступ к европейским рынкам (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - 330-киловольтная узловая подстанция «Джебраил» обеспечит стабильным и надежным электричеством Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, в ходе медиатура, организованного для ознакомления со строительством энергетического узла, было отмечено, что эта подстанция позволит получить более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам посредством маршрута Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция) и далее через турецкую энергосистему.

Строительство подстанции в Джебраиле является очень важным и перспективным мегапроектом также с точки зрения увеличения экспортных возможностей и подключения Нахчыванской Автономной Республики к общей энергосистеме Азербайджана, передачи энергии, вырабатываемой на электростанцях «Худаферин» и «Гыз галасы», в том числе с альтернативных, возобновляемых источников энергии и малых гидроэлектростанций в общую энергосистему Азербайджана.

Напомним, что церемония закладки фундамента 330/110-киловольтного энергетического узла “Джебраил” ОАО “Азерэнержи” состоялась 26 мая 2022 года.