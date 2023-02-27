Объем экспорта электроэнергии с энергетического узла "Джебраил" может быть увеличен

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - ОАО "Азерэнержи" может увеличить объем экспортируемой с энергетического узла "Джебраил" электроэнергии.

Об этом сказал Trend директор ООО "Карабахская региональная электрическая сеть" Мирджалал Гусейнов в ходе медиатура, организованного для ознакомления со строительством энергетического узла.

По его словам, на первом этапе, учитывая потребности Карабахского экономического района, на рынки ЕС планируется экспортировать порядка тысячи мегаватт электроэнергии.

"Сегодня мы в минимальные сроки завершаем строительство электрического узла «Джебраил». Второй и третий этапы мы уверены, что будут завершены в примерно такие же минимальные сроки. Хочу особо отметить, что в будущем, если будет необходимость в наращивании экспортируемой энергии с данного энергетического узла мы сможем увеличить мощности подстанций. Также не исключаем строительство дополнительных подстанций, которые послужат как удовлетворению дополнительных потребностей Карабаха в электроэнергии, так и увеличению объемов экспортируемой энергии", - сказал он.

Гусейнов подчеркнул, что на эту станцию электричество будет поступать с электростанций в Имишли, Агджабеди и других близлежащих районов.

"В первую очередь, мы нацелены на обеспечение бесперебойной электроэнергией всей территории Карабаха, а также заводов и фабрик, которые тут будут построены", - добавил он.

Отметим, что строительство подстанции в Джебраиле является очень важным и перспективным мегапроектом также с точки зрения увеличения экспортных возможностей и подключения Нахчыванской Автономной Республики к общей энергосистеме Азербайджана, передачи энергии, вырабатываемой на электростанцях "Худаферин" и "Гыз галасы", в том числе с альтернативных, возобновляемых источников энергии и малых гидроэлектростанций в общую энергосистему Азербайджана.