Румыния может стать воротами для поставок азербайджанского газа в ЕС - Ион-Марсель Чолаку

БАКУ /Trend/ - Румыния имеет исключительный шанс стать воротами для поставок газа и других энергоресурсов из Азербайджана в Европейский Союз.

Об этом, как сообщает Trend, написал на своей странице в Facebook находящийся с визитом в Баку председатель Палаты депутатов Парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку.

«Тем самым мы можем стать важным региональным игроком в обеспечении энергетической безопасности Европы», — написал он, добавив, что в ходе визита обсуждались три крупных энергетических проекта с Азербайджаном.

«Это контракт на покупку 1 миллиарда кубометров газа, который будет действовать с апреля, сроком на один год. Второй обсуждаемый сегодня проект касался транспортировки сжиженного природного газа, и партнерства между Romgaz и SOCAR по строительству двух терминалов на Черном море», - пояснил Чолаку.

Третий проект, на котором стороны сосредоточили внимание в ходе визита, - это строительство подводного кабеля по дну Черного моря для транспортировки зеленой энергии из Каспийского моря в Европу через Румынию.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния 17 декабря 2022 года подписали соглашение о строительстве электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии.

В рамках этого проекта планируется построить кабель, который позволит транспортировать четыре гигаватт зеленой энергии из Азербайджана.