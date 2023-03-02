Нефть незначительно подорожала на ожиданиях по спросу

Мировые цены на нефть в четверг утром слабо растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса после статистики из Китая, обратив внимание и на данные по запасам в США, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,15% — до 84,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 77,78 доллара.

В среду была опубликована сильная промышленная статистика из Китая, которая поддержала ожидания по нефтяному спросу. Китай является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти.

В то же время трейдеры оценивают данные о росте запасов в США. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 24 февраля выросли сильнее ожиданий — на 1,2 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,5 миллиона. Запасы дистиллятов неожиданно выросли, а бензина — неожиданно упали. Добыча осталась на уровне трех предыдущих недель в 12,3 миллиона баррелей в день.

Одним из рисков для нефтяных цен остается и политика Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Рынки ожидают, что регулятор вновь повысит ставку в марте, поскольку инфляция остается высокой. Это усиливает риски рецессии, которая может ударить в том числе и по спросу на нефть.

"Крупная картина представляет собой то, что нефть вновь заперта в узком диапазоне без серьезного стимула для устойчивого роста или снижения цен", — сказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).