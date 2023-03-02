Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого марта выросла на 0,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,12 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,09 доллара – до 83,29 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,09 доллара, составив 47,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого марта повысилась на 0,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,5 доллара за баррель.

Официальный курс на второе марта составляет 1,7 AZN/1 USD.