Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго марта выросла на 1,59 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,71 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,58 доллара – до 84,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,41 доллара, составив 48,67 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого марта повысилась на 1,58 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,08 доллара за баррель.

Официальный курс на третье марта составляет 1,7 AZN/1 USD.