Нефть несколько дешевеет перед выходом данных о буровой деятельности в США

Мировые цены на нефть в пятницу утром слабо снижаются, позднее в пятницу выйдут данные о числе буровых установок в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,37%, до 84,44 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 77,88 доллара.

Позднее в ходе торгов ждут публикации недельной статистики действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company. Ранее, за неделю по 27 февраля, их число сократилось на семь — до 600 агрегатов.

Если по итогам всего торгового дня эта динамика нефтяных цен сохранится, то с начала недели рост составит 1,5% и 1,8% для нефти марок Brent и WTI соответственно.

Оптимизм нефтяных "быков" был связан с перспективами спроса в Китае — одном из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире, после снятия ковидных ограничений. Эти настроения поддержало и то, что индекс деловой активности (PMI), по версии делового издания Caixin, в производственном секторе в Китае в феврале поднялся до 51,6 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее.