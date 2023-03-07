Нефть умеренно дорожает в ожидании сигналов от ФРС

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают ожидать выступлений главы ФРС США, которые могут содержать подсказки по монетарной политике и повлиять на перспективы экономики и спроса.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,29% — до 86,43 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 80,67 доллара.

"Похоже, что цены могут вновь протестировать уровень в 90 долларов", — сказал агентству Bloomberg рыночный стратег IG Asia Pte Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).

Позднее во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит перед банковским комитетом сената, а в среду — перед комитетом по банковским услугам. Рынки надеются услышать от Пауэлла подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке на фоне по-прежнему высокой инфляции и опасений рецессии.

По данным CME Group, 70,1% аналитиков ожидают повышения ключевой ставки ФРС в марте вновь на 25 базисных пунктов — до 4,75-5% годовых. В то же время 29,9% ожидают увеличения уже на 50 базисных пунктов.

В то же время инвесторы оценивают и статистику из Китая, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти в мире. Импорт КНР в феврале снизился на 10,2%, тогда как прогнозировалось уменьшение лишь на 5,5%. А экспорт опустился на 6,8%, что оказалось лучше прогноза снижения на 9,4%.