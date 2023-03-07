Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого марта выросла на 0,96 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,04 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,95 доллара – до 86,12 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,75 доллара, составив 49,5 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого марта повысилась на 0,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,86 доллара за баррель.

Официальный курс на седьмое марта составляет 1,7 AZN/1 USD.