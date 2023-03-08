Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 7 марта снизилась на 1,57 доллара относительно предыдущего показателя и составила 86,47 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 1,56 доллара – до 84,56 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,76 доллара, составив 47,74 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 7 марта понизилась на 1,85 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 84,01 доллара за баррель.

Официальный курс на 8 марта составляет 1,7 AZN/1 USD.