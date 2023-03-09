Поддержка Еврокомиссии необходима для расширения мощностей TAP - управляющий директор

БАКУ /Trend/ - Поддержка Еврокомиссии и правительств заинтересованных стран имеет стратегическое значение для обеспечения финансирования расширения мощностей Трансадриатического трубопровода (TAP).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG, сказал управляющий директор TAP Лука Скьепатти, выступая в четверг на конференции Top Utility 2023.

«Стратегия Италии по диверсификации поставок газа предусматривает полную политическую поддержку увеличению объемов импорта по Южному газовому коридору за счет удвоения мощностей TAP», - сказал он.

Лука Скьепатти отметил, что только в 2022 году TAP покрывал более 15 процентов потребления газа в Италии. Общий объем транспортировки газа по ТАР в Италию с начала коммерческих поставок составил 18 миллиардов кубометров.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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