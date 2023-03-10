Исполнительный директор ICGB о прогрессе в реализации оставшихся работ на интерконнекторе Греция-Болгария

БАКУ/Trend/ - EPC-подрядчик все еще выполняет некоторые из оставшихся работ, которые не имеют прямого влияния на эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), заявила исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева в эксклюзивном интервью Trend.

"Эта так называемая второстепенная деятельность не мешает бесперебойной работе и безопасности газопровода", — сказала она.

Георгиева добавила, что эти работы по-прежнему являются частью контракта, и компания, как заказчик, требует их выполнения в рамках технического задания.

"Мы внимательно следим за деятельностью и отмечаем значительный прогресс по некоторым из работ, в то время как наблюдаются задержки в реализации других работ", — пояснила она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.

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