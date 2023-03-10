Цены на нефть умеренно снижаются в начале пятничных торгов

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются на безрисковости настроений вслед за фондовыми рынками и в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,58%, до 81,12 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 75,12 доллара.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика рынка труда в США. Аналитики считают, что уровень безработицы в стране в феврале сохранился на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 205 тысяч после увеличения на 517 тысяч месяцем ранее.

"Статистика, скорее всего, усилит ожидания более "ястребиного" Федрезерва. Ослабление котировок акций также добавило давления на нефтяной рынок", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в марте может вновь повысит учётную ставку. ФРС перешла к ужесточению в прошлом году в борьбе с высокой инфляцией, а такая политика усиливает ожидания возможной рецессии, что негативно для перспектив нефтяного спроса.

Азиатские фондовые индексы тем временем падают, фьючерсы на фондовые индексы США также заметно опускаются после снижения основных фондовых индикаторов Уолл-стрит накануне. А уход трейдеров от риска отражается и на сырьевых рынках.