На освобожденных территориях Азербайджана строятся 37 малых ГЭС

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана ведутся работы по строительству 37 малых гидроэлектростанций общей мощностью 240 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава департамента энергетики министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов в пятницу на 62-м заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

«Сейчас ведутся работы по тестированию семи электростанций и ожидаем их сдачи в эксплуатацию», - сказал он.

По словам Гасанова, в Джебраиле сдана в эксплуатацию подстанция установленной мощностью 69/110 кВт.

«Также быстрыми темпами ведутся работы по строительству трех подстанций мощностью 110 кВт и одной мощностью 330 кВт. Ожидается, что до конца нынешнего года работы по их строительству будут завершены», - сказал он.

Глава департамента также сказал, что в Зангиланском районе на реке Охчучай ведется реконструкция четырех ГЭС установленной мощностью 10,5 мегаватт каждая.

«В Лачинском районе ведется реконструкция трех электростанций. Также в этом районе планируется отремонтировать 19 ГЭС. Уже объявлены соответствующие тендеры», - добавил он.