Транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан начнется в этом году - МИД

БАКУ /Trend/ - Транспортировка казахстанской нефти через Азербайджан начнется в этом году.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал на брифинге заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку начнется в 2023 году", - сказал он.

Замминистра также отметил, что Казахстан уже экспортирует свою нефть через Россию, Каспийский трубопроводный консорциум, трубопровод Атырау-Самара, а также по направлению Махачкала-Актау.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сказал, что Казахстан начнет транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан в начале 2023 года.

"Теперь у нас есть соглашение о транспортировке 1,5 миллиона тонн нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан с 1 января 2023 года. В то же время мы предусматриваем дальнейший рост до 6-6,5 миллиона тонн. Пилотные отгрузки по железной дороге в направлении Батуми и Узбекистана уже начались, при этом количество вагонов-цистерн увеличилось вдвое", - сказал Смаилов.